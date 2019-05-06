Новейший корвет "Гремящий" отправился на заводские испытания

Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе. Специалисты завода и военные оценят, как корабль ведет себя на разных скоростях, насколько маневренный, а также проверят системы жизнеобеспечения и связи, радиотехнический комплекс, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя ВМС РФ Игоря Дыгало.

Корабли проекта 20385 – это дальнейшее развитие сторожевиков вроде "Стерегущего". Основное отличие – вооружение. Если сначала на аналогичные корветы ставили противокорабельные ракеты Х-35, то "Гремящий" уже несет универсальный комплекс "Калибр". Плюс корабль оснащен артиллерийской установкой АУ-190-01, ЗРК "Редут", торпедным противолодочным комплексом "Пакет-НК". В ангаре корабля базируется многоцелевой вертолет Ка-27.

Экипаж корвета "Гремящий" – 99 человек. Водоизмещение – более 2 тысяч тонн, длинна – 104 метра. Дальность плавания — около 3,5 тысяч морских миль, то есть около 6,4 тысячи километров. Основные задачи проекта 20385 – борьба с судами и подлодками противника.