"Зенит" собирается приобрести еще одного иранца

Чемпион России по футболу "Зенит" намерен приобрести защитника "Теркека" и сборной Ирана Милада Мохаммади. В "Зените" уже играет один иранец – нападающий Сердар Азмун.

Как сообщает Чемпионат.com, 25-летний футболист "Ахмата" Мохаммади может перейти в "Зенит". Один из факторов перехода может стать дружба Милада с Азмуном, пполнившим ряды "Зенита" зимой.

Милад Мохаммади пришел в "Ахмат", тогда еще "Терек", в феврале 2016 года. В настоящее время он является одним из лучших крайних защитников Российской премьер-лиги.