Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 мая родила мальчика. Об этом телеканалу Sky News сообщил ее супруг принц Гарри.

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола, передает ТАСС. Этот ребенок – первенец принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Перед рождением ребенка супруги открыли официальный аккаунт в "Инстаграме", и там 6 мая появилась картинка: на синей фоне белыми буквами написано просто: "Мальчик!"

В подписи к картинке говорится, что герцогиня и мальчик здоровы, а более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.