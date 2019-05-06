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6 мая 201916:53

Отвлекшийся на ребенка водитель протаранил машину полиции в центре Москвы

Там-там/Следком

Трое полицейских получили травмы в столкновении с внедорожником с итальянскими номерами в центре Москвы. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

 

Авария произошла днем 6 мая у дома №18 в Мерзляковском переулке. По данным СКР, водитель Range Rover отвлекся на вопрос ребенка, выехал на встречную полосу и протаранил служебный автомобиль. Травмы получили трое полицейских, позже их отправили в больницу.

Движение по переулку на протяжении часа было заблокировано. С водителем сейчас работают следователи.

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