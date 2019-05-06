Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

Продолжается судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. С обвинительным словом выступила обвинитель Светлана Тарасова.

Прокурор запросила для братьев Александра и Кирилла Кокорина лишение свободы сроком на полтора года в колонии общего режима. Для Павла Мамаева сторона обвинения потребовала заключение сроком на год и пять месяцев.

Окончательный приговор вынесет суд. При назначении меры наказания будет учтен срок содержания осужденных в следственном изоляторе.