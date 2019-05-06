На поминках в Мордовии отравились 26 человек
В социальных сетях и региональных СМИ Мордовии появилась информация о массовом отравлении посетителей кафе после поминального обеда. Следователи Мордовии заинтересовались данным инцидентом, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.
Согласно имеющейся информации, на следующий день после поминального обеда в общественном заведении у большинства появились симптомы отравления. Многим потребовалась медицинская помощь. Госпитализированным поставлен диагноз "сальмонеллез".
В ходе проверочных мероприятий попытаются установить точное количество пострадавших, а также возможный источник заражения. Будет назначен комплекс судебных экспертиз, направленный на определение степени тяжести причиненного вреда отравившимся.
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