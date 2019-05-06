Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 мая 201918:00

На поминках в Мордовии отравились 26 человек

Global Look Press

В социальных сетях и региональных СМИ Мордовии появилась информация о массовом отравлении посетителей кафе после поминального обеда. Следователи Мордовии заинтересовались данным инцидентом, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

Согласно имеющейся информации, на следующий день после поминального обеда в общественном заведении у большинства появились симптомы отравления. Многим потребовалась медицинская помощь. Госпитализированным поставлен диагноз "сальмонеллез".

В ходе проверочных мероприятий попытаются установить точное количество пострадавших, а также возможный источник заражения. Будет назначен комплекс судебных экспертиз, направленный на определение степени тяжести причиненного вреда отравившимся. 

Сейчас

17:52

В Турции разбился российский парапланерист

16:43

Герцогиня Сассекская родила сына

15:27

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

14:42

Майкла Калви оставили под домашним арестом

11:55

Глава Минтранса: оснований для запрета на полеты SSJ-100 нет

10:58

Следствие выдвинуло три версии катастрофы в Шереметьеве

10:55

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Все было очень быстро: туча, град, вспышка". Экипаж SSJ-100 о катастрофе

"Все было очень быстро: туча, град, вспышка". Экипаж SSJ-100 о катастрофе

1 час назад
Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

48 минут назад
Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

1 час назад
Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве

Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве

1 час назад
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

1 час назад
"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

38 минут назад
Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

8 часов назад
Грузовик с туристами рухнул с 40-метрового обрыва на западе Украины

Грузовик с туристами рухнул с 40-метрового обрыва на западе Украины

3 часа назад
Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

11 часов назад
Названы главные минусы отказа от мяса

Названы главные минусы отказа от мяса

6 часов назад
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

10 часов назад
Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

9 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

23 минуты назад
Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

1 час назад
Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

1 час назад
За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

2 часа назад
Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

2 часа назад
"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

2 часа назад
Запатентован дизайн новой Lada 4x4

Запатентован дизайн новой Lada 4x4

3 часа назад
Майкла Калви оставили под домашним арестом

Майкла Калви оставили под домашним арестом

3 часа назад
С МКС заметили провод, болтающийся снаружи американского грузовика Dragon

С МКС заметили провод, болтающийся снаружи американского грузовика Dragon

3 часа назад
Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

4 часа назад
Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

5 часов назад
Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

5 часов назад
Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

5 часов назад
Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

5 часов назад
Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

6 часов назад
380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

6 часов назад
Выгоревший салон "Суперджета" сняли на видео

Выгоревший салон "Суперджета" сняли на видео

6 часов назад
При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

7 часов назад
Двойники "Игры престолов" в Disney

Двойники "Игры престолов" в Disney

7 часов назад
Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

7 часов назад
Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

7 часов назад
Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

7 часов назад
Жертвами ракетных ударов между Израилем и Палестиной стали около 30 человек

Жертвами ракетных ударов между Израилем и Палестиной стали около 30 человек

8 часов назад
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

8 часов назад
На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

9 часов назад
Налог на теплицы: мифы и факты

Налог на теплицы: мифы и факты

10 часов назад
Из-за пожара в многоэтажном доме в Железноводске введен режим ЧС

Из-за пожара в многоэтажном доме в Железноводске введен режим ЧС

10 часов назад
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

10 часов назад
Касаткина сохранила свои позиции в рейтинге WTA

Касаткина сохранила свои позиции в рейтинге WTA

10 часов назад
Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле

Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле

11 часов назад
Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

11 часов назад
Торговля между США и КНР: Трамп грозит немедленно повысить пошлины

Торговля между США и КНР: Трамп грозит немедленно повысить пошлины

12 часов назад
Боевик "Мстители: Финал" возглавил российский кинопрокат

Боевик "Мстители: Финал" возглавил российский кинопрокат

12 часов назад
США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят авианосную группу к берегам Ирана

14 часов назад
Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

14 часов назад
Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

16 часов назад
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

20 часов назад
Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы

Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы

20 часов назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40