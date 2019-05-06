Во всех храмах Мурманской области молятся за погибших в Шереметьеве

По благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана во всех храмах области будут молиться в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево. Заупокойные богослужения пройдут в течение нескольких дней. Сегодня за погибших помолились и в Свято-Никольском кафедральном соборе областного центра.

Как передает ГТРК "Мурман", молятся и за скорейшее выздоровление тех, кто получил травмы и ранения. Чтобы обрели милость мужественно перенести и пережить испытания и боль молятся за тех, кто потерял своих родных и близких.

Настоятель Свято-Никольского кафедрального собора г. Мурманска иерей Игорь Зуев обратился к верующим: "Наш край посетило большое горе. Не стоит отчаиваться. Ведь Бог не есть Бог мёртвых. Бог живых. И у Бога все живы. Особенно сейчас мы в пасхальный период говорим "Христос воскресе из мертвых".