В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что выясняют вопрос о причастности или непричастности своих сотрудников к видео, которое утром 6 мая разлетелось по соцсетям и ряду СМИ и собрало множество негативных отзывов.

На нем некие люди (как сообщалось, предположительно, сотрудники этой авиагавани) обсуждают возгорание самолета, летевшего в Мурманск, но вернувшегося в Москву и совершившего жесткую посадку.

В этой трагедии погиб 41 человек.

По этическим соображениям данное видео не может быть опубликовано полностью, но на нем четко слышно, как один из участников съемки, в частности, со смехом произносит слова: "Нормально он сел, с огоньком".

В пресс-службе Шереметьева Агентству городских новостей "Москва" заявили: на данный момент они не располагают подтверждением, что это были сотрудники аэропорта.

"Мы сейчас занимаемся розыском этих людей, которые в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики в момент, когда произошла катастрофа", — заявили представители аэропорта.

В ближайшее время они пообещали сделать по данному инциденту официальное заявление.