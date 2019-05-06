Смерть Ирины Цывиной могли "заказать" в США
В "Прямом эфире" обсуждали вновь открывшиеся странные обстоятельства, которые предшествовали смерти актрисы Ирины Цывиной.
Она ушла из жизни внезапно 18 апреля. Причиной назвали сердечный приступ, хотя еще накануне 55-летняя актриса играла в антрепризе. В ее окружении поползли слухи, что Ирина могла уйти из жизни неслучайно.
Одни стали говорить о якобы плохих отношениях с сыном Евгением Благонравовым, а сейчас сразу несколько человек рассказали о странном звонке ровно за месяц до кончины актрисы.
Якобы 18 марта ей позвонила из Америки незнакомая женщина и сказала, что Ирине грозит смертельная опасность.
Кроме того, есть аудиозапись, где за неделю до смерти актриса признавалась, что кого-то очень боится.
"Он читает всю нашу переписку. Ты же знаешь, какой он жестокий человек", — говорит на ней Цывина.
Тем временем, в программу позвонили две женщины из Лос-Анджелеса. Они заявили, что знают о звонках и угрозах: якобы бывший муж Цывиной Джордж (Георгий) Пусеп, который 17 лет назад выкрал и увез в США их дочь Зиновию, пугал Ирину тем, что "совершил против нее тайные обряды, навел порчу".
Экс-супруг якобы пророчил Ирине, что она умрет 18-го числа, "как умирали по 18-м числам все его женщины".
Андрей Малахов, со своей стороны, вспомнил, что Цывина несколько лет назад говорила: Джордж обещал мстить ей за каждого мужчину, который появится в ее жизни.
Действительно ли мать Пусепа – потомственная "черная ведьма"? Мог ли он запугивать Ирину из-за океана страшными пророчествами?
Правда ли, что у Ирины с сыном Евгением были очень плохие отношения, и он ее бил? Почему на наследство Цывиной претендуют только Пусеп с дочерью, а сын Евгений может остаться обделенным? И что говорят подруги Ирины о ее эмоциональном состоянии и новых знакомых, появившихся в жизни актрисы незадолго до смерти?
О странных обстоятельствах, предшествовавших смерти актрисы, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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