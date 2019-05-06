Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа появится возможность встретиться.

Как передает ТАСС, об этом глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал мировую общественность в ходе встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

3 мая президенты РФ и США в ходе почти полуторачасового телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений, сделав упор на экономическое сотрудничество и стратегическую стабильность.