В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

Реактивный частный бизнес-джет Bombardier Challenger 601 разбился в Мексике. Самолет упал в горной местности мексиканского штата Коауила. Бизнес-джет летел из Лас-Вегаса в Монтеррей. Его пассажиры возвращались после просмотра боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса. Бой прошел 5 мая.

На борту судна были 18 пассажиров и трое членов экипажа, сообщает ТАСС. Последний раз на связь с диспетчером пилот самолета вышел, когда воздушное судно находилось в 280 километров от города Монклова.

К поиску воздушного судна привлечены спасатели и военнослужащие.

Bombardier Challenger 601 — пассажирский самолет повышенной комфортабельности для деловой авиации, разработанный Биллом Лиром. 601 модель – усовершенствованный самолет с винглетами на крыльях.

При испытательном полете 3 апреля 1980 года погиб один из двух пилотов лайнера. Всего до мексиканской катастрофы было потеряно 15 самолетов.

На базе семейства бизнес-джетов CL-600 разработано семейство региональных пассажирских самолетов Bombardier CRJ. Официальное название CRJ-100LR (CL-600-2B19) и CL-600-2B16.