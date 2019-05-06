Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 мая 201919:35

Впервые в истории турецкие и китайские зенитчики будут учиться вместе

Global Look Press

Группа из 100 турецких военных приедет в один из российских учебных центров уже в конце мая. Там их будут готовить к работе с зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства уточнил, что учиться турецкие военнослужащие будут вместе с коллегами из Китая, который приступили к подготовке еще в марте 2019 года. Подобного в истории еще не было, добавил источник.

Напомним, Турция приобрела у России полковой комплект С-400. Его должны передать заказчикам уже в 2019 году. Китай купил аналогичные комплексы еще в 2015 году. Они уже доставлены и испытаны.

С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 способен уничтожить любой летательный аппарат – от беспилотника, до боевого самолета.

Сейчас

19:45

В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

19:40

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

17:52

В Турции разбился российский парапланерист

16:43

Герцогиня Сассекская родила сына

15:27

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

14:42

Майкла Калви оставили под домашним арестом

11:55

Глава Минтранса: оснований для запрета на полеты SSJ-100 нет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трагедия в Шереметьеве: в "Суперджете" выгорела даже кабина пилотов

Трагедия в Шереметьеве: в "Суперджете" выгорела даже кабина пилотов

1 час назад
Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

2 часа назад
Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

2 часа назад
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

4 минуты назад
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

2 часа назад
В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

3 минуты назад
Смерть Ирины Цывиной могли "заказать" в США

Смерть Ирины Цывиной могли "заказать" в США

15 минут назад
"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

2 часа назад
Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

12 часов назад
Впервые в истории турецкие и китайские зенитчики будут учиться вместе

Впервые в истории турецкие и китайские зенитчики будут учиться вместе

13 минут назад
Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

9 часов назад
В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

1 час назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

1 час назад
День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

10 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Исследование выявило девять сексуальных ориентаций

Исследование выявило девять сексуальных ориентаций

1 час назад
Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

2 часа назад
Впервые останки денисовца были обнаружены за пределами Алтая

Впервые останки денисовца были обнаружены за пределами Алтая

2 часа назад
Зеленский сбивается на путь Порошенко

Зеленский сбивается на путь Порошенко

2 часа назад
Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

2 часа назад
Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве

Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве

3 часа назад
Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

3 часа назад
За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

4 часа назад
Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

4 часа назад
"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

4 часа назад
Запатентован дизайн новой Lada 4x4

Запатентован дизайн новой Lada 4x4

4 часа назад
Майкла Калви оставили под домашним арестом

Майкла Калви оставили под домашним арестом

4 часа назад
Грузовик с туристами рухнул с 40-метрового обрыва на западе Украины

Грузовик с туристами рухнул с 40-метрового обрыва на западе Украины

5 часов назад
С МКС заметили провод, болтающийся снаружи американского грузовика Dragon

С МКС заметили провод, болтающийся снаружи американского грузовика Dragon

5 часов назад
Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

6 часов назад
Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

6 часов назад
Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

6 часов назад
Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

6 часов назад
Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

7 часов назад
Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

7 часов назад
Названы главные минусы отказа от мяса

Названы главные минусы отказа от мяса

7 часов назад
Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

7 часов назад
380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

7 часов назад
Выгоревший салон "Суперджета" сняли на видео

Выгоревший салон "Суперджета" сняли на видео

8 часов назад
При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

8 часов назад
Двойники "Игры престолов" в Disney

Двойники "Игры престолов" в Disney

8 часов назад
Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

9 часов назад
Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

9 часов назад
Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

9 часов назад
Налог на теплицы: мифы и факты

Налог на теплицы: мифы и факты

11 часов назад
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

11 часов назад
Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

13 часов назад