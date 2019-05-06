Молния, человеческая ошибка или сбой электроники: главные версии аварии "Суперджета"

Ошибка пилотов, диспетчеров или техников, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия. Все это — версии катастрофы в Шереметьеве, которые сейчас рассматривает следствие. В результате трагедии с рейсом Москва-Мурманск погиб 41 человек. Буквально только что криминалисты завершили работу в аэропорту и теперь вместе со специалистами МАК приступают к расшифровке данных так называемых "черных ящиков". О первых результатах работы главы Следственного комитета, Минздрава и Минтранса доложили Владимиру Путину.

Правительственная комиссия сегодня весь день работала в Центре управления аэропортом, куда стекается вся оперативная информация. Отсюда открывается всё летное поле и можно видеть самолет, который потерпел крушение.

И только к вечеру, после того как лайнер осмотрели специалисты Межгосударственного авиационного комитета и следователи, с помощью большого крана ноcовую часть самолета аккуратно поднимают. Затем — также аккуратно разбирают более мелкие обломки. Убрать их с взлетно-посадочной полосы было решено после детального обследования экспертами.

Лично осмотреть место ЧП приехал и глава СКР Александр Бастрыкин. Он провел совещание со следственной группой, которая собирала вещественные доказательства. Так же были взяты образцы топлива, изъяты бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия", — сообщила Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.

Экипаж пытался спасти самолет до самого последнего мгновения. Хотя последние 20 минут полета он управлялся с большим трудом.

Рейс Москва — Мурманск, 1492 отправляется из Шереметьево по плану, в 18.02. Курсом 247 — на юго-запад. Набор высоты, первый разворот вправо. В этот момент, 18.07 на борту что-то происходит, но самолет продолжает набирать высоту. Через 3 минуты экипаж всё-таки сообщает на землю о технических проблемах.

Командир посылает сигнал PAN-PAN и запрашивает посадку: "Пан Пан, Афл 1492, потеря связи и мы в Direct low, прошу возврат в Шереметьево".

На языке международного радиообмена это означает возникновение аварийной ситуации, при которой самолёт и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако немедленная помощь не требуется. Это очень важный момент. После потери связи экипаж переходит на запасную частоту 121.5 — международный канал для передачи сигналов бедствия.

Всё дальнейшее было запечатлено с подробностями на несколько камер.

Проведя в воздухе 28 минут, лайнер возвращается в аэропорт и заходит на полосу. Касание. Всё вроде бы штатно. Но потом вдруг самолет задирает нос и снова отрывается от земли. Затем клюет носом и втыкается в полосу с такой скоростью, что основные стойки шасси сразу же ломаются. Пробивают крыльевые баки. Пожар.

"Дал "козла", как мы говорим. Подскочил и загорелся. То есть на этих кадрах хорошо видно, что самолет загорелся не в воздухе", — прокомментировал Андрей Литвинов, пилот первого класса.

"Скорость была большая и посадка будем говорить, на три точки, которая дальше повезла к автоколебаниям, которая называется "прогрессирующий козел" в авиации. И самолет три раза отделился, естественно, каждый раз отделяясь от полосы он несколько набирал высоту и в то же время терял скорость. И последнее было касание, грубое касание, представляете, все равно, что с третьего этажа самолет уронить", — рассказал Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации.

Скорее всего, всё началось после попадания молнии в самолет. Во время взлета. В соцсетях приводят рассказы пилота.

"Не было радиосвязи. Удалось восстановить ее через аварийную частоту на второй радиостанции, и она была кратковременно прерывистой. То есть после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать и потом она пропадала и нужно было снова подключать. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления не через компьютер, как это обычно происходит, а напрямую аварийный режим управления", — сообщил Денис Евдокимов, командир экипажа.

Посадочная скорость, по некоторым данным, была слишком высокой — 287 километров в час против 240 рекомендованных. И это превышение оказалось критическим.

"Мы коснулись земли и подпрыгнули вверх. Послышались крики — народ стал переживать. В этот момент я посмотрел в окно и увидел, что горит двигатель", — рассказал Владимир Евменьков, мэр Североморска, летевший рейсом.

Но само решение о возвращении в аэропорт вылета было единственно верным, считают эксперты. Продолжать полет на неисправном самолете было нельзя.

"Экипаж действовал правильно. Первоначально принятое решение вернуться, когда случился этот казус на борту и они ещё не знали, что это за внештатная ситуация и как она себя поведёт — грамотное и единственно правильное решение — вернуться в аэропорт вылета и совершить эту посадку", — отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

Подломленные стойки шасси, конечно, сократили путь торможения. Но к моменту остановки лайнер уже был объят пламенем. И тем не менее, даже в такой обстановке экипаж действовал максимально оперативно. Уже через 20 секунд после остановки началась эвакуация первых пассажиров. Сначала раскрывается правый передний спасательный трап. Еще через несколько секунд — левый. Их привели в действие бортпроводницы.

"Там было темно и была самая высокая температура. Они оттуда выбрасывали людей и помогали спуститься на трап", — рассказал выживший пассажир.

В эти же мгновения их коллега, Максим Моисеев, пытался начать эвакуацию через задние выходы. Но там уже всё было объято пламенем. Максим погиб — вместе с пассажирами.

А летчики, скорее всего, оказались заблокированы. Поэтому они выбирались наружу — и это видно на видеокадрах — из кабины. Вот второй пилот спускается на землю по какому-то тросу и сразу присоединяется к эвакуации пассажиров по аварийному трапу. Принимает их внизу.

Почему пожарные машины приехали только после того, как огонь объял весь самолет, почему они не стояли наготове? Да потому что экипаж их и не запрашивал. Такое решение принимает командир воздушного судна. А вот если бы он передал сигнал Мэй Дэй — сигнал бедствия, то спасательные службы ждали борт в полной готовности прямо на полосе. Но даже несмотря на это, первые спасатели прибыли уже через минуту после объявления тревоги.

"В 18.30 самолет совершил посадку, в 18.31 был объявлен код "красный", через минуту первая пожарная машина была рядом с воздушным судном", — заявил Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

А еще через 4 минуты самолет тушили уже семь машин. Оценку действиям экипажа дадут специалисты и следственные органы.

Есть вопросы и к этим кадрам. Вот несколько человек покидают самолет с сумками и чемоданами. Понятно, что чтобы достать такую поклажу с багажных полок, надо было затратить время. Вместо того, чтобы освобождать проход — как положено по инструкции. К этой минуте известно, что обломки самолета перенесены в ангар. Дальше с ними будут работать специалисты МАКа.