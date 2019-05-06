Тема:

Катастрофа в Шереметьеве 15 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 мая 201921:03 Дмитрий Петров

Молния, человеческая ошибка или сбой электроники: главные версии аварии "Суперджета"

ВКонтакте/Типичный Бортпроводник

Ошибка пилотов, диспетчеров или техников, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия. Все это — версии катастрофы в Шереметьеве, которые сейчас рассматривает следствие. В результате трагедии с рейсом Москва-Мурманск погиб 41 человек. Буквально только что криминалисты завершили работу в аэропорту и теперь вместе со специалистами МАК приступают к расшифровке данных так называемых "черных ящиков". О первых результатах работы главы Следственного комитета, Минздрава и Минтранса доложили Владимиру Путину.

Правительственная комиссия сегодня весь день работала в Центре управления аэропортом, куда стекается вся оперативная информация. Отсюда открывается всё летное поле и можно видеть самолет, который потерпел крушение.

И только к вечеру, после того как лайнер осмотрели специалисты Межгосударственного авиационного комитета и следователи, с помощью большого крана ноcовую часть самолета аккуратно поднимают. Затем — также аккуратно разбирают более мелкие обломки. Убрать их с взлетно-посадочной полосы было решено после детального обследования экспертами.

Лично осмотреть место ЧП приехал и глава СКР Александр Бастрыкин. Он провел совещание со следственной группой, которая собирала вещественные доказательства. Так же были взяты образцы топлива, изъяты бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия", — сообщила Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.

Экипаж пытался спасти самолет до самого последнего мгновения. Хотя последние 20 минут полета он управлялся с большим трудом.

Рейс Москва — Мурманск, 1492 отправляется из Шереметьево по плану, в 18.02. Курсом 247 — на юго-запад. Набор высоты, первый разворот вправо. В этот момент, 18.07 на борту что-то происходит, но самолет продолжает набирать высоту. Через 3 минуты экипаж всё-таки сообщает на землю о технических проблемах.

Командир посылает сигнал PAN-PAN и запрашивает посадку: "Пан Пан, Афл 1492, потеря связи и мы в Direct low, прошу возврат в Шереметьево".

На языке международного радиообмена это означает возникновение аварийной ситуации, при которой самолёт и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако немедленная помощь не требуется. Это очень важный момент. После потери связи экипаж переходит на запасную частоту 121.5 — международный канал для передачи сигналов бедствия.

Всё дальнейшее было запечатлено с подробностями на несколько камер.

Проведя в воздухе 28 минут, лайнер возвращается в аэропорт и заходит на полосу. Касание. Всё вроде бы штатно. Но потом вдруг самолет задирает нос и снова отрывается от земли. Затем клюет носом и втыкается в полосу с такой скоростью, что основные стойки шасси сразу же ломаются. Пробивают крыльевые баки. Пожар.

"Дал "козла", как мы говорим. Подскочил и загорелся. То есть на этих кадрах хорошо видно, что самолет загорелся не в воздухе", — прокомментировал Андрей Литвинов, пилот первого класса.

"Скорость была большая и посадка будем говорить, на три точки, которая дальше повезла к автоколебаниям, которая называется "прогрессирующий козел" в авиации. И самолет три раза отделился, естественно, каждый раз отделяясь от полосы он несколько набирал высоту и в то же время терял скорость. И последнее было касание, грубое касание, представляете, все равно, что с третьего этажа самолет уронить", — рассказал Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации.

Скорее всего, всё началось после попадания молнии в самолет. Во время взлета. В соцсетях приводят рассказы пилота.

"Не было радиосвязи. Удалось восстановить ее через аварийную частоту на второй радиостанции, и она была кратковременно прерывистой. То есть после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать и потом она пропадала и нужно было снова подключать. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления не через компьютер, как это обычно происходит, а напрямую аварийный режим управления", — сообщил Денис Евдокимов, командир экипажа.

Посадочная скорость, по некоторым данным, была слишком высокой — 287 километров в час против 240 рекомендованных. И это превышение оказалось критическим.

"Мы коснулись земли и подпрыгнули вверх. Послышались крики — народ стал переживать. В этот момент я посмотрел в окно и увидел, что горит двигатель", — рассказал Владимир Евменьков, мэр Североморска, летевший рейсом.

Но само решение о возвращении в аэропорт вылета было единственно верным, считают эксперты. Продолжать полет на неисправном самолете было нельзя.

"Экипаж действовал правильно. Первоначально принятое решение вернуться, когда случился этот казус на борту и они ещё не знали, что это за внештатная ситуация и как она себя поведёт — грамотное и единственно правильное решение — вернуться в аэропорт вылета и совершить эту посадку", — отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

Подломленные стойки шасси, конечно, сократили путь торможения. Но к моменту остановки лайнер уже был объят пламенем. И тем не менее, даже в такой обстановке экипаж действовал максимально оперативно. Уже через 20 секунд после остановки началась эвакуация первых пассажиров. Сначала раскрывается правый передний спасательный трап. Еще через несколько секунд — левый. Их привели в действие бортпроводницы.

"Там было темно и была самая высокая температура. Они оттуда выбрасывали людей и помогали спуститься на трап", — рассказал выживший пассажир.

В эти же мгновения их коллега, Максим Моисеев, пытался начать эвакуацию через задние выходы. Но там уже всё было объято пламенем. Максим погиб — вместе с пассажирами.

А летчики, скорее всего, оказались заблокированы. Поэтому они выбирались наружу — и это видно на видеокадрах — из кабины. Вот второй пилот спускается на землю по какому-то тросу и сразу присоединяется к эвакуации пассажиров по аварийному трапу. Принимает их внизу.

Почему пожарные машины приехали только после того, как огонь объял весь самолет, почему они не стояли наготове? Да потому что экипаж их и не запрашивал. Такое решение принимает командир воздушного судна. А вот если бы он передал сигнал Мэй Дэй — сигнал бедствия, то спасательные службы ждали борт в полной готовности прямо на полосе. Но даже несмотря на это, первые спасатели прибыли уже через минуту после объявления тревоги.

"В 18.30 самолет совершил посадку, в 18.31 был объявлен код "красный", через минуту первая пожарная машина была рядом с воздушным судном", — заявил Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

А еще через 4 минуты самолет тушили уже семь машин. Оценку действиям экипажа дадут специалисты и следственные органы.

Есть вопросы и к этим кадрам. Вот несколько человек покидают самолет с сумками и чемоданами. Понятно, что чтобы достать такую поклажу с багажных полок, надо было затратить время. Вместо того, чтобы освобождать проход — как положено по инструкции. К этой минуте известно, что обломки самолета перенесены в ангар. Дальше с ними будут работать специалисты МАКа.

Ранее по теме

Сейчас

19:45

В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

19:40

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

17:52

В Турции разбился российский парапланерист

16:43

Герцогиня Сассекская родила сына

15:27

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

14:42

Майкла Калви оставили под домашним арестом

11:55

Глава Минтранса: оснований для запрета на полеты SSJ-100 нет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

41 погибший, 33 выживших в авиакатастрофе: в Мурманске объявлен трехдневный траур

41 погибший, 33 выживших в авиакатастрофе: в Мурманске объявлен трехдневный траур

27 минут назад
Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

32 минуты назад
Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

Прокурор запросила для братьев Кокориных по полтора года заключения

3 часа назад
Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

Герцогиня Сассекская родила седьмого претендента на британский трон

4 часа назад
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

1 час назад
В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

В Мексике разбился реактивный бизнес-джет с пассажирами

1 час назад
Смерть Ирины Цывиной могли "заказать" в США

Смерть Ирины Цывиной могли "заказать" в США

1 час назад
"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

"...А зори здесь тихие" спасли Ирину Шевчук от красавца-предателя

3 часа назад
Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

14 часов назад
Впервые в истории турецкие и китайские зенитчики будут учиться вместе

Впервые в истории турецкие и китайские зенитчики будут учиться вместе

1 час назад
Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

11 часов назад
В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

2 часа назад
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

4 часа назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

3 часа назад
День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

12 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Исследование выявило девять сексуальных ориентаций

Исследование выявило девять сексуальных ориентаций

2 часа назад
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

3 часа назад
Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

Microsoft может анонсировать игру по "Игре престолов"

3 часа назад
Впервые останки денисовца были обнаружены за пределами Алтая

Впервые останки денисовца были обнаружены за пределами Алтая

3 часа назад
Зеленский сбивается на путь Порошенко

Зеленский сбивается на путь Порошенко

4 часа назад
Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

4 часа назад
Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

Биологи выяснили, как динозавры начали махать крыльями

4 часа назад
За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

5 часов назад
Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

Диспансеризацию в России будут проводить по-новому

5 часов назад
"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

"Сбербанк" запатентовал "умный" холодильник

5 часов назад
Запатентован дизайн новой Lada 4x4

Запатентован дизайн новой Lada 4x4

6 часов назад
Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

7 часов назад
Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

7 часов назад
Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"

8 часов назад
Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

8 часов назад
Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

Долги по коммуналке в судах стали взыскивать чаще, чем долги по кредитам

8 часов назад
Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

Искусственный интеллект позволил управлять мозгом обезьян на уровне одного нейрона

9 часов назад
Названы главные минусы отказа от мяса

Названы главные минусы отказа от мяса

9 часов назад
Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

Крушение "Суперджета" в Шереметьеве. Фотолента

9 часов назад
380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

380-рублевые тарифы не спасли московские парковки

9 часов назад
Двойники "Игры престолов" в Disney

Двойники "Игры престолов" в Disney

10 часов назад
Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

10 часов назад
Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

Психологи нашли способ снизить количество негативных комментариев в Интернете

10 часов назад
Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

10 часов назад
Налог на теплицы: мифы и факты

Налог на теплицы: мифы и факты

13 часов назад
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

13 часов назад
Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

Топ-10 лучших городов Китая для иностранцев

14 часов назад