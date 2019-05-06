41 погибший, 33 выживших в авиакатастрофе: в Мурманске объявлен трехдневный траур

Девять пострадавших в результате катастрофы в аэропорту Шереметьева сейчас остаются в столичных клиниках: в НИИ имени Склифосовского и ожоговом центре Института Вишневского. Трое из них в тяжелом состоянии. Как сообщили в правительстве, пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь. Соответствующие поручения даны Минздраву, Минтрансу, Минфину. В Мурманской области, куда летел лайнер, объявлен трехдневный траур.

"Мама, мы взлетаем", — позвонила домой 12-летняя Соня Новикова.

В 18:02 она зашла на свою страницу. В 18:03 SuperJet оторвался от взлетно-посадочной полосы. Соня погибла вместе с папой Евгением Новиковым — праздники они провели у родственников в Курской области.

5 мая приехали в Москву погуляли и отправились в Мурманск вечерним рейсом. Евгений Витальевич был начальником медсанчасти в Снежногорске. Врач от Бога, не сдерживая слез, говорят коллеги. Так совпало, что тем же рейсом в Мурманскую область возвращалась и заместитель Новикова — Лариса Сивоконь.

"Это невосполнимая потеря. Оба молодые, большие планы на жизнь", — рассказывает о них замначальника 22-й медчасти Светлана.

"Профи, — характеризует Евгения Новикова заведующий хирургическим отделением Роман Емельянов. — Он мой друг, однокурсник. Не хватает его сильно".

Михаил Зенин, ему было всего 24 года, родом из Ярославля. Потомственный адвокат, окончил Московский университет с красным дипломом. В Мурманск летел в командировку.

"Он всегда подходил с чувством юмора даже к решению каких-то серьезных проблем. И его эта улыбка так и стоит перед глазами", — признается преподаватель английского языка школы №37 Ярославля, классный руководитель Михаила Зенина с 4-го по 11-й классы Анна Иванова.

Александр Сороколит в Заполярье отправился на рыбалку. Он занял место в предпоследнем 18-м ряду. Дома у него остались жена и двое сыновей.

"Он очень любил рыбалку. Это было его хобби. Он высылал фотографии, в соцсетях хвастался: "Лилька, смотри!" Он вообще болел рыбалкой, можно сказать", — вспоминает однокурсница Александра Сороколита Лилия Приступа.

41 погибший. В списке выживших — 33 фамилии. Подруги Альбина Пилипчук и Екатерина Ключникова возвращались из командировки. Спаслась только Катя. Михаил Савченко, капитан мурманской команды "Что? Где? Когда?", накануне одним из первых опубликовал видео бегущих от самолета спасшихся пассажиров. Сегодня он поблагодарил экипаж, который все сделал оперативно и четко, стюардесс, которые держались как могли, зная, насколько все серьёзно.

- Вы бортпроводница?

- Да.

- Как себя чувствуете.

- Уже лучше.

Все выжившие члены экипажа — в институте Склифосовского. Здесь, как и в госпитале Вишневского, врачи борются за жизни пострадавших. У всех ожоги тела и дыхательных путей, отравление угарным газом, травмы. Трое — в тяжелом состоянии.

"Дышать больно или нет?" – профессионально спрашивает глава Минздрава Вероника Скворцова.

- Терпимо. Но ощущения неприятные — кашель, надышался, — признается пострадавший в Шереметьеве пациент.

"У меня муж сообщил сразу же, как вышел из самолета, он мне позвонил, не со своего номера, а с номера человека, который его вытолкнул. Ну, слава Богу, идем на поправку, — рассказывает жена выжившего при экстренной посадке Sukhoi SuperJet-100. — Хорошо, что приехали в больницу, что все меры приняты".

"Самое главное сейчас — правильный режим вентиляции у этих пациентов, не пропустить бактериальных осложнений. Поэтому они получают комплексную терапию, антибактериальную", — подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Психологическую помощь в больницах оказывают специалисты центра имени Сербского. Для всех, кому может понадобится поддержка, МЧС открыло горячую линию.

"На настоящий момент более тысячи случаев оказания психологической помощи. Конечно, большинство из них — это дистанционная помощь. Более 70 случаев — это случаи оказания психологической помощи очно тем людям, которые обратились к нам по поводу этой трагедии", — поясняет директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

5 мая как второй день рождения вместе с выжившими в авиакатастрофе будет отмечать и Алена Медведева. Хотя на борту ее и не было. В последний момент она единственная поменяла билет — начальник разрешил взять три дня в счет отпуска. Алена была в Белгороде у родителей, отвозила дочку на лето.

"Когда я поняла, что половина не выжила, был шок, — признается Алена Медведева. – Родители бросились обнимать, целовать".

Алена возвращается в Мурманск 6 мая — разделить боль со своим городом: в области — трехдневный траур. Уже объявлено о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших. Скорбит вся страна: в авиатерминалы приносят цветы и детские игрушки.