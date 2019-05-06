Очередь занимают с пяти утра: столпотворение возле миграционных центров Луганска

В Луганске сегодня заработал первый пункт приема документов на получение российского гражданства. Указ об упрощенном порядке его предоставления жителям отдельных районов Донбасса в конце апреля подписал Владимир Путин. В первый же день в очередь перед управлением миграционной службы выстроились сотни человек. Причем за российским паспортом едут даже с территории, подконтрольной Киеву.

Пункт открылся вовремя. К полудню возле него было уже 500 человек. И цифра росла буквально каждую минуту – записывались в столбик в общую тетрадь.

– На данный момент записано всего 629 человек. Я под номером 176, мой муж – 177, а зять – 178, – поделилась одна из претендентов на российское гражданство.

По количеству поданных заявлений Луганская народная республика не уступает Донецкой. Люди здесь занимали очередь с часу ночи. Пока прошли только 40 человек, есть некоторые технические проблемы. Но это тестовый режим – с завтрашнего дня в двух республиках запускается уже несколько десятков участков по приему документов.

Для людей пенсионного возраста российский паспорт – надежда на лучшее социальное обеспечение. Для молодых – надежда на образование и новые возможности. Теперь де-юре решится то, что было для многих де-факто. Жители делятся своими мыслями:

– Слава Богу! Наконец-то! Это движение с мертвой точки.

– Паспорт позволяет легализоваться в России, иметь возможность официально трудоустроиться.

– Все удобно, все хорошо – приходишь и получаешь номер очереди.

Пока в Луганской республике будет работать 18 участков по приему документов. Но вдруг выяснилось, что заявителей может оказаться гораздо больше: когда-то уехавшие из зоны боевых действий луганчане сегодня спешат назад.

В пункте пропуска (на станице Луганской) на украинской стороне собрались сейчас порядка полутора тысяч человек. Люди стоят весь день, их пропускают очень медленно. Это связано с тем, что там есть те, кто возвращается в Луганск, чтобы подать заявление на российский паспорт.

Лилия родилась в Луганске, но живет сейчас в соседней области Украины. Муж остался там. Приехала ознакомиться с процедурой получения российского гражданства. И говорит, что не одна – с соседями.

– Со мной вместе едут подавать заявку на получение российского паспорта четыре человека, – комментирует Лилия.

Для луганского МВД количество желающих получить российский паспорт уже не новость. Точные цифры назвать, по понятным причинам, невозможно, но, по некоторым данным, их уже не менее трех тысяч.

– Значительная часть населения, проживающая на территории бывшей Луганской области, находящаяся на данный момент на территории Украины, желает в ближайшее время получить паспорта Луганской народной республики с целью дальнейшего оформления гражданства Российской Федерации, – прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Для получения российского паспорта уехавшим из Луганска жителям Украины придется сначала получить паспорт ЛНР. Процедура может занять еще месяц плюс к тем трем, что документы будут рассматривать в России. Но людей это не останавливает – они очень долго ждали.