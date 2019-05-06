Максим Моисеев до последней секунды спасал людей

И вновь — о трагедии в столичном аэропорту, жертвами которой стал 41 пассажир. Один из тех, кто так и не смог выбраться из горящего лайнера — бортпроводник Максим Моисеев. 22-летний выпускник кадетской лётной школы подмосковного Монино до последней секунды помогал спастись пассажирам. Но сам так и не успел выбраться из охваченного пламенем салона. Те, кто знали Максима лично, говорят, что он всегда был для них героем.

Последнее в жизни сообщение бортпроводник Максим Моисеев отправил своей девушке Ксюше, когда пораженный молнией самолет заходил на посадку. Короткая строчка, в которая вся жизнь, и столько веры в чуство что делает нас людьми. "Я тебя люблю", написал он в СМС. До катастрофы оставались считанные секунды. Максим был в хвостовой части объятого огнем фюзеляжа. Пытаясь эвакуировать людей с последних рядов, ему хватило мужества и сил поддерживать пассажиров.

Он с детства мечтал о небе, таком же синем как его глаза. И учиться поэтому пошел в областную школу-интернат в Монине. Заведение с летной подготовкой. Немного серьезный, добродушный. Умел радоваться каждому дню. На дружеских посиделках не выпускал из рук гитару. И всегда приходил на помощь.

И в этот день он тоже не думал ни секунды, когда понадобилась его помощь. А ведь Максим должен был лететь в другой части самолёта. Той, что ближе к кабине пилотов. Но поменялся с одной из напарниц и перешёл в хвост лайнера. В огненном аду, среди раздирающего легкие дыма Максим попытался ногой выбить дверь. Не получилось. Тогда начал помогать выбираться по надувному трапу.

"Как будто Максим предчувствовал какую-то беду и взял удар на себя, то есть если бы там в конце самолета оказались более хрупкие плечи девчачьи, то возможно не столько людей удалось бы спасти", — рассказала Наталья Яскевич, бывший классный руководитель Максима Моисеева.

В родной кадетской школе Максим был любимцем. И кажется это было еще вчера. На кадрах выпускного вечера взлетают фуражки. Совсем еще мальчишки. Столько романтики, и столько надежды.

"Такой был человек — о себе не думал, всегда помогал, был хорошим другом", — вспоминает Парвиз Одилов, друг.

Эти высокие секунды такой короткой жизни стали мгновениями судьбы героя. Максиму Моисееву было 22 — бортпроводником работал второй год. В полыхающем самолете он до конца выполнил свой долг.

"Я не удивился, что именно Максим бросился на помощь. Мы всегда знали, что на Макса можно положиться", — говорит Александр Ногайцев, друг.

На своей страничке в соцсетях девушка Максима сегодня опубликовала свидетельства их такого недолго счастья — немного фотографий и полные горечи строки: "Ты всегда был для меня героем". Написала об этом чуть серьезном и бесконечно надежном парне, который стал героем и для всей страны.