Анонимок и анонимов больше не будет: мессенджеры без паспорта в чат не пустят

В чат по паспорту. В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах. Переписываться в телефоне инкогнито больше нельзя. А пользоваться сервисами обмена сообщениями смогут только те, чью личность можно удостоверить. Кого и от кого должен защитить новый порядок?

Сегодня все мессенджеры работают в обычном режиме и фото паспорта загружать пока вроде не требуют. И не потребуют. Проверку проведут сами.

Если сим-карта куплена легально, то номер телефона уже привязан к номеру паспорта.

"Для абонентов новые правила никаким образом не изменят порядок установки и пользования мессенджером. Также вставляете сим-карту в телефон, загружаете приложение, открываете приложение, получаете запрос ввести номер телефона. И потом подтверждаете кодом или как это устроено у каждого конкретного мессенджера", — поясняет представитель пресс-службы оператора связи Алексей Меркутов.

А вот то, что пользователь не увидит и даже не почувствует. После установки приложения мессенджер теперь должен запросить информацию о владельце номера у сотового оператора. Тот обязан в течение 20 минут предоставить данные об абоненте. Если в это время не уложились или в базе данных про хозяина номера сведений нет — идентификация не пройдена. И код подтверждения о регистрации мессенджер вам не вышлет.

В Роскомнадзоре новые правила объясняют защитой приватности самих пользователей. Вступить в переписку с вами могут незнакомые люди. Тут важно понимать, кто на самом деле на другом конце линии. Анонимность часто используют для мошенничества и назойливых рекламных рассылок. Операторы связи будут хранить сведения о том, какие приложения использует их клиент, и сообщать владельцам мессенджеров о расторжении договора с абонентом.

Логичный вопрос — не нарушит ли это в итоге тайну переписки? Какой смысл — идентифицировать автора сообщений, не читая самих сообщений?

Новые правила на тайну переписки не посягают, право читать сами сообщения третьим лицам не дают.

Другой вопрос — будут ли выполнять новые правила сами мессенджеры? Российские приложения уже давно могут удостоверить личность пользователей самостоятельно. И для них ничего не поменялось. Зарубежные игнорируют российское законодательство, а на них приходится большинство.

Пятерку самых популярных мессенджеров в России сейчас возглавляет WhatsApp, принадлежащий американской компании Facebook. Это более 30 миллионов пользователей-россиян. Серебро у Viber, принадлежащего японскому миллиардеру Хироси Микитани: 20 миллионов человек. 10 миллионов и бронза — у Telegram, созданного российским программистом Дуровым. По 5 миллионов поклонников в России у сервисов Skype и Facebook-messenger.

"Никто не мешает тебе взять этот виртуальный номер зарубежный, зарегистрировать в нем свой существующий мессенджер. Да и точно так же продолжать этим пользоваться, потому что, вроде бы, это уже не юрисдикция России", — отмечает руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Сами мессенджеры комментировать новые правила отказались. К операторам связи запросы от них тоже пока не поступали.