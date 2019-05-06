Обвинение просит отправить Кокорина и Мамаева в колонию

Полтора года колонии общего режима для Александра Кокорина и на месяц меньше — для Павла Мамаева. Такое наказание в отношении футболистов сегодня потребовал вынести прокурор. Сторона обвинения настаивает, что обвиняемых может исправить только реальный срок.

Вот уже почти месяц каждое буднее утро у этой двери Пресненского суда разыгрывается одна и та же сцена, каждый участник которой точно знал свои права и обязанности: автозаки подъезжали на определенное расстояние, журналисты занимали строго отведенное место, Александр Кокорин и Павел Мамаев делали свои восемь шагов вне следственного изолятора.

Свобода для футболистов пока, конечно, всё также ограничена — наручниками, конвоем и служебной собакой. Но сегодня, по крайней мере, должно было стать понятно — надолго ли всё это. Основная часть судебного процесса — позади, адвокаты спортсменов рассчитывают, что подзащитных скоро выпустят.

"Состав хулиганства отсутствует, предварительного сговора не было", — сообщил Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева.

Александр Кокорин сегодня в статусе не только подсудимого. Теперь, как всё ещё действующий игрок "Зенита", он ещё и чемпион России по футболу. Так что его ждёт не только приговор суда, но и золотая медаль первенства.

"Поздравляю тренерский штаб, болельщиков, Питер", — сказал он.

Каждая из сторон в ходе процесса представила свою версию событий. Футболисты утверждали, что обе драки в то утро начинались из-за того их оскорбили — сначала водитель на улице, а затем чиновник в кафе.

Прокурор же считал зачинщиками спортсменов, и попросил у судьи полтора года колонии общего режима для Мамаева и на месяц больше для Кокорина. Мама нападающего Зенита была, очевидно, этим шокирована.

Приговор обоим футболистам вынесут уже в ближайшие дни. И если судья всё-таки отправит их в колонию на полтора года, Кокорин и Мамаев проведут там не более восьми месяцев — осуждённым засчитают время, проведённое в СИЗО.