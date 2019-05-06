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6 мая 201920:46

Хоккеист Михеев перешел из "Авангарда" в "Торонто Мэйпл Лифз"

Twitter/Dan Milstein-Hockey

Нападающий омского "Авангарда" Илья Михеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифз". Российский хоккеист связал свою спортивную карьеру с заокеанской командой сроком на один год.

Информация была подтверждена агентом игрока Дэном Мильштейеном и официальным сайтом НХЛ. Как сообщает Спорт24.Ru, активный интерес к Михееву также проявляли "Чикаго Блэкхоукс" и "Вегас Голден Найтс".

Напомним, что Михеев защищал цвета "Авангард" на протяжении предыдущих четырех лет. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий стал автором 45 (23+22) очков. Также в его активе 11 (4+7) баллов в 13 матчах Кубка Гагарина.

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