Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
Французский наставник "сливочных" вызвал каждого игрока на личную беседу, в ходе которой и сообщил им о принятом им решении, сообщает Чемпионат.Com, ссылающийся на Marca. В случае с Бэйлом его агенты не стали опровергать и отрицать данную информацию.
Напомним, что игровое время валлийца сократилось после того, Зидан вернулся к работе в "Реале". Всего Бэйл принял участие в 29 играх чемпионата Испании, забив восемь голов и совершив три голевых паса. В активе Себальоса 23 матча и три гола, Льоренте сыграл шесть встреч.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Прокурор просит реальные сроки для Кокорина и Мамаева
- У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
- Диспансеризацию в России будут проводить по-новому
- Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Самое читаемое
-
Погиб проводник, спасавший пассажиров из горящего самолета
- Найдена яма с останками казненных советских граждан
- Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии
- Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
- Король Таиланда вступил в брак с генералом
- В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Сделка США и Китая мертва: Трамп готов повысить тарифы
- Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники
- Как ФРС потеряла контроль над ставками
- Рубль: укрепление российской валюты закончилось?
- Следствие назвало версии катастрофы в Шереметьево
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
НАТО проводит учения в "русских" кварталах
- Жители Донбасса рассказали, зачем им российские паспорта
- Россия собирает "Бессмертный полк"
Вести-Москва
-
Трагедия в Шереметьеве: в "Суперджете" выгорела даже кабина пилотов
- Прокурор запросила для братьев Кокориных и Павла Мамаева реальные сроки
- Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом