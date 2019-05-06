Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.

Французский наставник "сливочных" вызвал каждого игрока на личную беседу, в ходе которой и сообщил им о принятом им решении, сообщает Чемпионат.Com, ссылающийся на Marca. В случае с Бэйлом его агенты не стали опровергать и отрицать данную информацию.

Напомним, что игровое время валлийца сократилось после того, Зидан вернулся к работе в "Реале". Всего Бэйл принял участие в 29 играх чемпионата Испании, забив восемь голов и совершив три голевых паса. В активе Себальоса 23 матча и три гола, Льоренте сыграл шесть встреч.