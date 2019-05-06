На Урале загорелся магистральный газопровод

На участке газопровода Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошла авария, сообщил в понедельник вечером Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.

В сообщении министерства говорится, что "6 мая на 1161-м километре газопровода "Ямбург — Поволжье" диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием".

Никто в результате инцидента не пострадал. Подачу газа потребителям не ограничивали.

Для выгорания газа отключен участок газопровода между 1158-м и 1181-м километрами, принадлежащий дочерней организации "Газпрома" — "Газпром трансгаз Югорску".