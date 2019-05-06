ДТП на Варшавке: в столкновении крана и шести машин погиб человек

Семь автомобилей, в том числе кран на шасси грузовика КамАЗ, столкнулись у дома 45 по Варшавскому шоссе недалеко от метро "Нагатинская". В ДТП погиб один человек. Он находился за рулем автомобиля Volkswagen Polo.

Шесть машин в этой аварии были легковыми, уточняет ТАСС. Информация по пострадавшим и маркам автомобилей уточняют сотрудники ГИБДД. Также уточняются обстоятельства массового ДТП.