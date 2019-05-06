Кокорин и Мамаев узнают вердикт суда 8 мая

Пресненский суд города Москвы вынесет приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также брату Александра Кириллу и их товарищу Кириллу Протасовицкому в среду, 8 мая. Заседание начнется в 14:00 (мск).

Накануне в понедельник гособвинитель Светлана Тарасова попросила о реальном сроке для всех обвиняемых фигурантов дела: для братьев Кокориных полтора года колонии общего режима, а для Мамаева был сделан запрос на заключение сроком на один год и пять месяцев.

Все заключенные под стражу обвиняемые в понедельник, шестого мая, отказались от участия в прениях, выступив лишь с последним словом.