Параметрический самописец сгоревшего в Шереметьеве самолета сильно поврежден

Состояние черных ящиков совершившего жесткую посадку в Шереметьеве Sukhoi Superjet-100 оценили эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Параметрический самописец сильно поврежден, он подвергся сильному нагреву.

В лучшем состоянии находится речевой регистратор, сообщает "Интерфакс". При этом в МАК подчеркнули, что вся полетная информация с самописцев скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа. В течение 30 дней комиссия по расследованию подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы и оперативные рекомендации по безопасности, передает ТАСС.

Как сообщалось, 5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, в самолет могла ударить молния, которая вызвала отказ ряда систем. Самолет вернулся в Москву и предпринял попытку посадки. Первая была неудачной. На втором заходе самолет на большой скорости коснулся взлетно-посадочной полосы. Стойки шасси надломились и пробили топливные баки. При этом возник пожар.

Из 78 находившихся на борту человек, включая пятерых членов экипажа, погиб 41 человек.Среди погибших есть и иностранец — 22-летний гражданин США.