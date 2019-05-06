Российские синхронисты выиграли микст этапа Мировой серии

В Пекине проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В соревнованиях смешанных пар победителями стали российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев, выигравшие произвольную программу. Ранее они первенствовали и в технической программе.

Результат синхронистов из России составил 92,9667 балла. Следом за ними на пьедестале также расположились итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини, получившие за свое выступление 90,3333 балла. Замкнули тройку лучших Юми Адати и Ацуси Абе из Японии. Их результат составил 88,0000 балла.

Китайский этап Мировой серии завершится 6 мая. После Пекина спортсмены переедут в американский Гринсборо, где с 24 по 26 мая состоится следующий этап. Завершится же турнир суперфиналом в Будапеште, который пройдет с 14 по 16 июня.