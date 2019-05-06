На Шри-Ланке задержаны или уничтожены все предполагаемые организаторы терактов

Как сообщает агентство Рейтер, со ссылкой на местную полицию, речь идет не только о непосредственных исполнителях преступления, но и обо всех, кто связан с ними. Известно, что в ходе рейдов у боевиков конфисковали материалы для изготовления бомб, которые они планировали использовать для организации новых терактов.

Точное число преступников не называют, однако ранее власти говорили о 140 боевиках. Они ответственны за серию взрывов, которые произошли в стране 21 апреля. Жертвами стали более 250 человек, напоминает телеканал "Россия 24".