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6 мая 201923:36

Единая лига. "Локомотив-Кубань" сравнял счет в серии с "Зенитом"

lokobasket.com

В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи серии 1/4 финала. В одном из противостояний баскетболисты "Локомотива-Кубань" одержали победу во втором поединке серии против петербургского "Зенита". Встреча завершилась со счетом 70:69.

Наиболее результативными игроком поединка в Краснодаре стал зенитовец Джалейн Рейнольдс, в активе которого 15 очков. У "железнодорожников" самым результативным баскетболистом стал Мустафа Фалль с 12 баллами.

Таким образом, благодаря минимальной победе "Локомотив-Кубань" сравнял счет в серии – 1:1. Теперь команды в серии до трех побед переезжают в Северную столицу России. Встречи состоятся 9 и 11 мая.

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