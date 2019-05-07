7 мая центр Москвы будет ограничен для движения транспорта. Карта перекрытия

В Москве во вторник пройдет репетиция Парада Победы. В связи с этим нельзя будет проехать по многим улицам. Ограничения начнут действовать в 5:30 утра и продлятся до конца маневров. В частности, перекроют Тверскую, Моховую, Новый Арбат, часть Садового кольца, некоторые набережные и мосты, а также еще ряд дорог и площадей, сообщает телеканал "Россия 24".