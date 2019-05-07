"МанСити" отвоевал у "Ливерпуля" первую строчку АПЛ

В английской премьер-лиге по футболу завершился предпоследний, 37 тур. "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Лестер Сити" и добился минимальной победы над "лисами". Поединок завершился со счетом 1:0.

Встреча прошла в упорном русле, и даже несмотря на хозяйское положение "горожан", им долгое время не удавалось этим воспользоваться. Лишь на 70 минуте капитан команды Венсан Компани дальним ударом в верхний угол Каспера Шмейхеля забил единственный мяч в игре и принес "Сити" победу.

Таким образом, перед заключительным туром чемпионата Англии "Манчестер Сити" вновь вернул себе первую строчку в таблице, набрав 95 очков и на один балл обойдя своего конкурента – "Ливерпуль". "Лестер" же с 51 баллом остался на девятой позиции.