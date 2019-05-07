Кузнецова покинула турнир в Мадриде после поражения от Бенчич

Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила свои выступления на турнире в испанском Мадриде после того, как потерпела поражение от швейцарской соперницы Белинды Бенчич. Кузнецова принимала участие в турнире, получив "уайлд-кард".

Россиянка проиграла первый сет со счетом 6:7 (4:7), однако во втором смогла реабилитироваться и вернуться в игру – 6:2 в ее пользу. Впрочем, в заключительной партии развить свой успех ей не удалось – она проиграла со счетом 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

Путевку в четвертьфинал турнира Бенчич оспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с представительницей Украины Катериной Козловой.