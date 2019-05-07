На Папуа - Новой Гвинее зафиксировано мощное землетрясение

Во вторник, 7 мая, на территории островного государства Папуа — Новая Гвинея зафиксировано мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2.

Эпицентр подземных толчков находился на востоке страны в 33 километрах от города Булоло, их очаг залегал на глубине около 127 километров. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Государство Папуа — Новая Гвинея лежит в зоне так называемого "тихоокеанского огненного кольца", образуемого цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе, подводных. Она протянулась на 40 тысяч километров от берегов Мексики до Новой Зеландии.