Из-за ДТП движение по Лефортовскому тоннелю ограничено

В Москве из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыта для движения транспорта внешняя сторона Лефортовского тоннеля.

Столичный департамент транспорта призывает водителей объезжать участок Третьего транспортного кольца, на котором расположен тоннель. О подробностях инцидента не сообщается, передает ТАСС.