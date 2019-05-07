Три человека погибли в результате пожара в Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии в результате вспыхнувшего в частном доме пожара погибли три человека, в том числе, два ребенка.

По данным регионального главка МЧС России, информация о возгорании поступила в ночь на вторник, 7 мая, передает ТАСС. Спустя примерно час после сигнала пожар в одноэтажном бревенчатом доме был ликвидирован. Причины ЧП устанавливаются.