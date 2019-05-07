Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко. Тот отказался выходить на замену.

В первом тайме повреждение получил полузащитник "россонери" Лукас Биглия и наставник вызвал Бакайоко для того, чтобы заменить им травмированного, но в ответ запасной заявил, что ему необходимо несколько минут на разминку. Как итог, между мужчинами состоялась словесная перепалка, которая по информации журналиста Sky Sport Italia вместила в себя в том числе и нецензурные оскорбления в адрес Гаттузо.

Lo stato di forma del #Milan è riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd

— Andrea Cerrato (@cerry_94) 6 мая 2019 г.

После матча главный тренер "Милана" так прокомментировал эпизод: "Раньше я и сам несколько раз посылал тренеров туда, куда теперь меня отправил он. Но самое важное у нас – "Милан", мы не должны допускать неуважение к игрокам и цветам клуба. Посмотрим, что произойдет, когда мы окажемся наедине – я поговорю с ним на моем языке", — приводит слова итальянца Спорт24.Ru.

Между мужчинами это далеко не первый конфликт. Ранее Бакайоко на час опоздал на тренировочное занятие, а Гаттузо после этого запер команду на базе на пять дней в качестве наказания. Француз принес свои извинения.

Напомним, что Бакайоко находится в "Милане" на правах аренды. Он принадлежит лондонскому "Челси".