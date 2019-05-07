Лесные пожары: обстановка в Забайкалье и Курганской области остается сложной

По информации федеральной Авиалесоохраны, в настоящее время более половины всей площади контролируемых природных пожаров в России приходится на Забайкальский край, площадь возгораний увеличилась там в три раза и достигла 301,3 тысячи гектара. В Курганской области, где площадь охваченных огнем участков увеличилась в шесть раз, ситуация значительно осложнилась.

В течение минувших суток на территории России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тысячи гектара. Сейчас непотушенными остаются 85 возгораний на площади почти 61,4 тысячи гектара, передает "Интерфакс".

В то же время, в Амурской области площадь пожаров снижается: в настоящее время там действуют семь очагов на площади 9,6 тысячи гектара. Девять лесных пожаров продолжаются в Иркутской области, 27 участков горят в Красноярском крае, четыре возгорания зафиксированы в Туве (660 га).

Борьбу с лесными пожарами ведут более 4 тысяч человек, задействовано почти 1000 единиц техники. К работам авиационному мониторингу и тушению огня привлечены 62 воздушных судна.

В настоящее время на всей территории Курганской области и Забайкальского края, а также в трех районах Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации, в 48 субъектах введен особый противопожарный режим.