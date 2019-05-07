В Москве все готово к генеральной репетиции Парада Победы

Более 13 тысяч военных и 130 единиц техники примут сегодня участие в генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади. Она начнётся в 10 утра по московскому времени после боя кремлевских курантов. И максимально близко повторит мероприятие, которое запланировано на 9 мая.

Боевая техника уже находится в полной готовности. Первым по Красной площади проедет танк Т-34. За ним проследуют более 130 единиц современной военной техники. В том числе, бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-14 "Армата", пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400 и многие другие.

Также запланирован пролёт боевой авиации, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе — экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", которые сделают в небе сложнейшие фигуры.