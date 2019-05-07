7 мая 201906:16
В голову австралийского премьера Скотта Мориссона прилетело яйцо
Атака на политика произошла во время его встречи с избирателями, которая проходила в рамках компании Либиральной партии накануне всеобщих федеральных выборов. Запустила яйцо активистка, выступающая против политики как самого Мориссона, так и его однопартийцев. Девушку тут же отправили в полицейский участок. Яйцо при встрече с затылком премьера не разбилось, отмечает телеканал "Россия 24".
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