В голову австралийского премьера Скотта Мориссона прилетело яйцо

Атака на политика произошла во время его встречи с избирателями, которая проходила в рамках компании Либиральной партии накануне всеобщих федеральных выборов. Запустила яйцо активистка, выступающая против политики как самого Мориссона, так и его однопартийцев. Девушку тут же отправили в полицейский участок. Яйцо при встрече с затылком премьера не разбилось, отмечает телеканал "Россия 24".