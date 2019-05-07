Михаэль Белов удачно выступил на этапе Формулы-4 в Италии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов дважды поднялся на подиум в итальянской Формуле-4. Соревнования одного из сильнейших молодёжных чемпионатов прошли в минувшие выходные на итальянской трассе Валле-Лунга.

Белов отличился в двух из трёх заездов этого этапа — в субботней гонке Михаэль завоевал вторую ступень пьедестала, а в первой воскресной гонке поднялся на третью ступень. По итогам первого этапа гонщик программы SMP Racing расположился на третьей позиции в абсолютном зачёте.

Всего же в соревновании участвуют 33 пилота из 16 стран, сообщает телеканал "Россия 24". Второй этап итальянской Формулы-4 пройдет 18-19 мая на автодроме Мизано.