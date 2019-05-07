Лефортовский тоннель полностью открыт для транспорта

Во вторник, 7 мая, утром в Москве было полностью восстановлено движение транспорта по Лефортовскому тоннелю, нарушенное из-за ДТП.

Как сообщалось, ночью было перекрыто движение по внешней стороне тоннеля. О подробностях инцидента не сообщалось, напоминает ТАСС.