В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.

Высокопоставленный офицер полиции был задержан при получении крупной суммы денег, в настоящее время он помещен в следственный изолятор, передает ТАССю

Подполковник Безлюдько был назначен на должность заместителя начальника полиции Кузбасса в конце 2017 года, ранее он занимал должность руководителя управления уголовного розыска регионального главка. Общий стаж работы Вячеслава Безлюдько в правоохранительных органах — более 20 лет.