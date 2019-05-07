Димитрис Итудис: ЦСКА выполнил первую часть задачи – взял две победы дома

Во втором четвертьфинальном матче серии Единой лиги ВТБ ЦСКА на домашней площадке в Москве обыграл "Нижний Новгород" со счетом 86:66. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Мы выполнили первую часть задачи – взяли две победы дома, и теперь отправимся в Нижний Новгород, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – У нас есть два дня на подготовку, хоть у нас и есть другие обязательства. Радует, что мы продолжили биться, поддерживали тот же уровень интенсивности. К тому же вернули в строй Нандо, которому дали значительное игровое время, чтобы он вошел в ритм".

Напомним, счет в серии до трех побед 2:0. Третий матч серии состоится в четверг, 9 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.