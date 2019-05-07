Помпео встретится с Меркель, чтобы остановить "Северный поток-2"

7 мая в Берлине будут говорить о "Северном потоке-2". В столицу Германии прилетает госсекретарь США Майк Помпео на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Позиция Вашингтона не меняется уже давно: там пытаются остановить реализацию проекта. Тем временем "Газпром" заявляет, что почти половина "Северного потока-2" уже готова.

"Северный поток-2" вновь в центре внимания. Сегодня в Берлине госсекретарь США Майк Помпео встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии. Вероятнее всего, строительство газопровода стороной не обойдут, как и вопрос поставок газа на Украину и транзита топлива через ее территорию в страны Европы.

Кстати, накануне "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы антиконкурентные действия "Газпрома" на рынке газа. Там уверены, что удовлетворение этого пожелания позволит "сохранить для Украины доходы от транзита газа", а также снизить стоимость его импорта.



Эксперты напоминают: сегодня Украина и так получает российский газ, только по реверсу, а значит — существенно дороже. Причем, объемы закупок через третьи руки растут. За первые четыре месяца этого года на 10 процентов. Так, страна увеличила импорт реверсного газа почти до 2 миллиардов 400 миллионов кубометров. Львиная доля приходится на Словакию.

По данным "Укртрансгаза", на 4 мая запасы газа в ПХГ Украины превышали 9,5 миллиарда кубометров. Сегодня Киев обеспокоен будущим газотранспортной системы своей страны.

"Были же четко даны пояснения той же Меркель американцам, Трампу, что украинский транзит не зачеркивается, а остается как дополнительный маршрут. Дайте только тарифные условия и обеспечьте безопасность, модернизируйте систему", — заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Совсем недавно трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину обсуждали министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. В последний раз представители России, ЕС и Украины встречались в Брюсселе 21 января. Правда, тогда стороны не пришли к взаимопониманию ни по вопросу украинского транзита, ни по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза". Переговоры собирались продолжить в мае.

"Российский газ нужен Киеву как краеугольный камень для сохранения в целом магистральной газотранспортной системы, потому что в принципе за счет доходов от прокачки российского газа покрывается значительная часть капитальных и операционных", — отмечает директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН" Валерий Вайсберг.

Проект предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. От побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск намечен на конец этого года. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

"Те препоны, которые Дания чисто теоретически может поставить на пути реализации этого проекта, преодолеваются, возможно, за 2-3 дополнительных месяца. Но при этом надо понимать, что реализация самого "Северного потока" как морского газопровода лишена смысла без сухопутных мощностей", — поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В самом "Газпроме" утверждают: проект будет запущен строго в срок, даже несмотря на заявления со стороны США. Их позиция известна всем и не меняется. В Вашингтоне обеспокоены, как там говорят, "энергетической безопасностью европейских стран". Соединенные Штаты добиваются отмены проекта и грозят санкциями его участникам.