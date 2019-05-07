На суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок. Ему оказали необходимую помощь.

"Пристав стоял возле стены вместе с прокурорами, внезапно он побледнел и упал на пол. К нему подбежали сразу подбежали слушатели и его коллеги, подняли и сняли с него бронежилет. Пришлось вызвать "скорую помощь". После того, как пристава привели в сознание, коллеги вывели его из зала суда", — сообщает ГТРК "Кузбасс".

В пресс-службе УФССП России по Кемеровской области сообщили, что специалисты ведомства утром сдавали кровь в рамках в благотворительной акции.

В ходе технического заседания суда решался вопрос о продлении ареста обвиняемых и назначении даты первого заседания по рассмотрению дела по существу, оно назначено на 16 мая. На скамье подсудимых — бывший гендиректор ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, управляющая Надежда Судденок, начальник пожарно-спасательной части Сергей Генин, а также глава компании, обслуживающей пожарную сигнализацию и его подчиненный.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерове произошел 25 марта прошлого года. Возгорание началось с верхнего этажа здания, где были расположены кинозалы. в результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 — дети.