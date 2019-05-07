Юрген Клопп: против "Барселоны" нас спасет только идеальный матч

Немецкий наставник клуба английской премьер-лиги "Ливерпуль" Юрген Клопп накануне ответного матча Лиги чемпионов против "Барселоны" не питает иллюзий по поводу общего результата противостояния после гостевого поражения в столице Каталонии ос счетом 0:3.

К тому же в составе "Ливерпуля" на поле не выйдут лидеры атаки клуба – египтянин Мохамед Салах и бразилец Роберто Фирмино. "Два игрока из числа лучших нападающих мира завтра не сыграют, а нам нужно забивать четыре гола, чтобы пройти дальше, — сетует Клопп. – Это явно не упрощает нам жизнь".

"В выездном матче мы очень старались забить. Но таков результат, нам нужно с этим смириться. Давайте выложимся на максимум, который у нас есть. У нас есть надежда, это футбол. Мы не в той ситуации, где мы на 100% в чем-то уверены. Пока у нас на поле будет 11 футболистов, мы будем стараться на протяжении всех 90 минут изменить ситуацию", — сказал тренер "красных".

"Если хочешь победить, нужно быть готовыми на все 90 минут игры, а, может, и дольше. Нельзя выиграть 3:0 за 45 минут. Нам нужно хорошо сыграть в защите и креативно в нападении, — цитирует Клоппа ВВС. – Если ты хочешь добиться результата, то почти всегда теряешь концентрацию в защите. Нам надо многое будет сделать в домашней игре".

Отвечая на вопрос "Как сдержать Месси?", тренер "Ливерпуля" сказал: "Где бы он ни был, с ним будет тяжело справиться. Если рискуешь, "Барселона" накажет тебя. Нужно все время действовать надежно. Кажется, что нам нужно будет сыграть идеально. Возможно, это наш последний матч в Лиге чемпионов, так давайте отпразднуем его по максимуму!"