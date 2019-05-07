Полузащитник "Реала" Льоренте может перейти в "Атлетико"

Хавбек мадридского "Реала" Маркос Льоренте может оказаться в другой клубе столицы Испании – "Атлетико". "Матрасники" сделали первоначальное предложение футболисту после того, как тренер "сливок" Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на Льоренте в ближайшей перспективе.

"Атлетико" сделал официальный запрос на 24-летнего игрока, однако самый главный вопрос в возможном трансфере: какую сумму отступных запросит "Реал"? В соглашении игрока с "Королевским клубом" указаны явно неподъемные для "матрасников" 200 млн евро.

Впрочем, как сообщает ряд испанских изданий, скорее всего "Реал" пойдет на сделку. В "черный" список Зидана вошли еще два известных футболиста – валлийский нападающий Гарет Бэйл и испанский полузащитник Дани Себальос.