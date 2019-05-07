Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане. Это уже второй допрос действующего президента, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Первый раз Порошенко давал показания еще три года назад, но до сих пор так и не подписал протокол, напоминает "Россия 24". Это не позволяет приобщить его показания к делу. Документы передавали для подписи семь раз, и все безрезультатно.

Как сообщает ТАСС, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в случае повторной неявки на Порошенко может быть наложен штраф. "Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента", — сказал он.