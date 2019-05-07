Тренер "Барселоны" Вальверде: нам нельзя будет расслабиться

Наставник испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде накануне ответной встречи своих подопечных в полуфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что результат первого матча – 3:0 в пользу "Барсы", — нужно забыть и играть так, как будто это уже финал.

"Несмотря на достигнутый результат в первой игре, мы должны думать о том, что случится в ответной встрече, — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА. – И это будет ошибкой – держать в голове результат недельной давности. "Барселона" должна играть так, словно это финал. Будет трудно, потому что фанаты на их стороне".

"Нам важно контролировать игру, но мы понимаем, что иногда соперник может заставить вас ощущать дискомфорт. У "Ливерпуля" есть быстрые игроки, и мы хотим чувствовать, что контролируем игру", — говорит наставник "сине-гранатовых".

"И, в любом случае, как это ни банально, нужно отдавать борьбе все силы. В таких играх не хочется иметь дело с непредвиденными проблемами или с травмами вроде той, что получил Салах. Конечно, он и Фирмино – важные игроки. Любой тренер переживает из-за отсутствия таких футболистов", — сочувствует испанец "Ливерпулю".

"Ливерпуль" может победить. Они проиграли лишь один матч в премьер-лиге в этом сезоне, в гостях. Думаю, нам будет не до расслабленности на поле", — сказал Вальверде и напомнил, что год назад в паре "Барселона" – "Пари Сен-Жермен" все думали, что парижане пройдут, раз уж они забили в гостях, но "Барса" забила шесть голов. "Вот почему важно играть с первой до последней минуты", – заключил тренер.