В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

Что мы знаем об арфе? Когда появилась первая арфа и как она устроена? Сколько у нее струн, и почему одни красные, другие черные, белые или серебряные? 18 мая в "Зарядье" об этом расскажет Оксана Сидягина — одна из лучших арфисток России, выпускница Московской консерватории, лауреат четырех международных арфовых конкурсов, солистка Персимфанса (оркестра, играющего без дирижера).

В концерте-лекции в основном речь пойдет о Франции, где арфа вошла в моду еще в XVIII веке. Отчасти это произошло благодаря последней французской королеве: Мария Антуанетта очень любила арфу и неплохо на ней играла.

В XIX веке во Франции сложилась особая школа игры, здесь жили и учились известные арфисты — исполнители и композиторы. В их числе была, например, Анриетта Ренье, которая писала музыку на сюжеты таинственных и страшных рассказов американского писателя Эдгара По. Получился ли у нее триллер для арфы? На этот вопрос ответят сами слушатели.

Публику ждут интересные истории, красивая и разнообразная музыкальная программа. Будут исполнены пьесы французских импрессионистов — в том числе, сочинения Дебюсси: знаменитая прелюдия "Девушка с волосами цвета льна" и Соната для арфы, альта и флейты (она стала настолько популярна, что вслед за Дебюсси для такого необычного сочетания инструментов стали писать и другие композиторы).

В концерте также принимают участие Иван Бушуев (флейта) и Ирина Сопова (альт).

Лекция-концерт "Что мы знаем об арфе?" состоится 18 мая в 15:00 в Малом зале "Зарядья".