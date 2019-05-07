Ко Дню Победы в "Зарядье" прозвучит музыка Таривердиева

8 мая в "Зарядье" состоится большой концерт из сочинений Микаэла Таривердиева разных лет.

Нет в России человека, который не знает хотя бы одну из мелодий, написанных Таривердиевым, кто не видел бы фильмы "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Великие песни Микаэла Таривердиева, созданные для телефильма "Семнадцать мгновений весны" – "Песня о далекой Родине" и "Мгновения" – стали символом мужества и нашей победы.

Композитор, автор 132 саундтреков, лауреат 15 международных премий, среди которых премия Американской академии музыки, писал не только музыку кино. Таривердиев автор четырех опер, двух балетов, инструментальных, органных и вокальных сочинений. Одно из последних сочинений – симфония для органа "Чернобыль", написанная после поездки в зараженную зону вскоре после аварии.

В концерте ко Дню Победы прозвучат произведения композитора разных жанров и разных лет: от первой работы в кино – музыки к фильму Михаила Калика "Юность наших отцов" – до монооперы "Ожидание" по поэме Роберта Рождественского.

В концерте принимают участие Симфонический оркестр "Новая Россия" (художественный руководитель Юрий Башмет), дирижер Владимир Понькин, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Наталия Петрожицкая, солист Большого театра Петр Мигунов, артисты театра и кино Александра Урсуляк, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов.

Сольные партии рояля, а также фортепианные прелюдии из разных фильмов исполнит Алексей Гориболь, чья вовлеченность в музыкальный мир Микаэла Таривердиева не прекращается вот уже много лет.

Концерт состоится 8 мая в 19:00 в Большом зале "Зарядья".