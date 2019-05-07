Подмосковный бизнесмен сбежал от выпустившего в него семь пуль киллера

Семь огнестрельных ранений получил 30-летний предприниматель из подмосковной Балашихи во время нападения киллера у подъезда многоэтажки. Мужчине, как свидетельствует запись с камеры наблюдения, удалось сбежать от злоумышленника.

Инцидент произошел утром 7 мая на Добросельской улице. На кадрах видно, что вооруженный пистолетом Макарова с глушителем злоумышленник в медицинской маске открыл огонь в тот момент, когда бизнесмен вышел из подъезда и направлялся к своей машине. Стрелять он начал с расстояния около пяти метров, но предпринимателю удалось убежать, хотя по пути он задел за забор и рухнул на землю.

Расстреляв всю обойму, киллер прекратил преследование. Выйти на его след пока не удалось.

Пострадавший получил семь пуль, у него задеты рука и нога, в настоящее время он находится в больнице, сообщила АГН "Москва" старший помощник главы ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.